Basket sconfitta indolore per Trieste contro Wurzburg nell’ultimo match del Girone E di Champions League

Trieste chiude il suo percorso nella prima fase della Champions League 2025-2026 con una sconfitta indolore contro Wurzburg nell’ultima giornata del Girone E. La squadra ha mostrato impegno e determinazione, lasciando alle spalle questa fase con speranze e obiettivi da rinnovare per il futuro. Ora si guarda avanti, pronti a ripartire con nuove motivazioni e sfide da affrontare.

Si conclude con un'altra sconfitta la prima fase della Champions League di basket 2025-2026 di Trieste. I giuliani, già qualificati alla fase successiva come terzi del girone, sono stati battuti in casa dai tedeschi del Wurzburg, al termine di un match concluso con il punteggio di 77-90. La squadra italiana ha subito gli ospiti già nel primo tempo, non riuscendo mai a ricucire nella ripresa. Insufficienti per Trieste i 17 punti di Colbey Ross ed i 16 di Markel Brown. Trieste parte forte e con i cinque punti consecutivi si porta subito sul momentaneo +4. I tedeschi si avvicinano e sorpassano con la tripla di Mintz, prima di allungare ancora con Thompson.

