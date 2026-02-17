Ho un’uveite Ma è altro | trovata la malattia genetica

Reggio Emilia, 17 febbraio 2026 – Dopo anni di sofferenze e numerosi tentativi di diagnosi, una donna scopre di non avere un’uveite come pensava, ma una malattia genetica rara. La scoperta arriva grazie a un test approfondito che ha identificato una condizione sconosciuta, presente anche in alcuni membri della sua famiglia. La ricerca ha coinvolto diversi centri specializzati in Italia e in Europa, senza successo fino a ora.

Reggio Emilia, 17 febbraio 2026 – Anni di patologie, sue e dei familiari, molte delle quali gravissime, che non avevano trovato risposta, nonostante svariati esami in diverse strutture sanitarie di tutta Italia e in Europa. Un quadro clinico che parlava di una sospetta uveite, che si è trasformato nella scoperta di una malattia genetica rara, che ora la donna potrà far trattare con terapie sperimentali, oltre a permettere alla paziente di allertare i parenti, affinché possano, a loro volta, seguire il percorso corretto di cura, prevenendo nuove patologie. Qual è la diagnosi. È quanto è accaduto presso la Struttura Semplice Dipartimentale (SSD) di Immunologia Oculare dell'Ausl di Reggio dove è stata recentemente stilata la diagnosi di amiloidosi ereditaria da transtiretina in una paziente di 52 anni, di origine albanese, giunta a Reggio nell'ottobre 2025, inviata per una infiammazione, appunto, dell'interno dell'occhio.