Elena la bambina di Vejano con una rarissima malattia genetica | è l' unica in Italia

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vive a Vejano l'unica bambina italiana con una rarissima alterazione genetica che colpisce appena 21 bambini nel mondo: si chiama Pgap1. Lei è Elena, ha 6 anni e attorno non ha “solo” i genitori ma l'intera comunità. Anzi, la sua storia ha commosso anche una rete internazionale di famiglie e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Per Elena Matei, appassionata del mondo delle erbe fin da bambina, il tè non ha segreti. E guida chi si affida al suo sapere tra porcellane e miscele vecchie e nuove

elena bambina vejano rarissimaVejano: solidarietà internazionale per la piccola Elena, unica bambina italiana con una rarissima alterazione genetica - NewTuscia – VEJANO – La comunità si sta mobilitando per sostenere Elena, 6 anni, affetta da PGAP1, una rarissima alterazione genetica che riguarda soltanto 21 bambini nel mondo. newtuscia.it scrive