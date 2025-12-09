Elena la bambina di Vejano con una rarissima malattia genetica | è l' unica in Italia
Vive a Vejano l'unica bambina italiana con una rarissima alterazione genetica che colpisce appena 21 bambini nel mondo: si chiama Pgap1. Lei è Elena, ha 6 anni e attorno non ha “solo” i genitori ma l'intera comunità. Anzi, la sua storia ha commosso anche una rete internazionale di famiglie e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Vejano: solidarietà internazionale per la piccola Elena, unica bambina italiana con una rarissima alterazione genetica - NewTuscia – VEJANO – La comunità si sta mobilitando per sostenere Elena, 6 anni, affetta da PGAP1, una rarissima alterazione genetica che riguarda soltanto 21 bambini nel mondo. newtuscia.it scrive
