Valmadrera addio a Caterina | aveva solo 15 anni Soffriva di una malattia genetica rara

A Valmadrera si piange la scomparsa di Caterina, che aveva appena 15 anni. La giovane era affetta da una malattia genetica rara, che ha purtroppo abbreviato la sua vita. La comunità si stringe nel cordoglio per questa perdita improvvisa e triste.

Valmadrera (Lecco), 2 gennaio 2026 – Caterina non c'è più. È morta a soli 15 anni. La rara malattia genetica di cui soffriva l'ha portata via per sempre. Eppure Caterina resta un simbolo di speranza per quanti soffrono di malattie genetiche rare, per i loro genitori, per gli scienziati che ricercano una cura e per i medici e gli operatori sanitari che li assistono ogni giorno. È grazie alla ricerca infatti se Caterina ha potuto vivere per 15 anni. Caterina soffriva di una cardiopatia ipertrofica metabolica, per la quale ad oggi non esiste una cura. I ricercatori però hanno scoperto un nuovo gene che nel suo caso era mutato, un caso quasi più unico che raro, all'epoca uno dei soli cinque noti al mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

