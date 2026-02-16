Shubham Vaidkar, ingegnere indiano, ha deciso di cambiare strada dopo aver sfilato cinque volte per Giorgio Armani, un'opportunità che gli ha fatto scoprire una nuova passione. La sua storia nasce da un'idea di provarci, senza voler vivere con il rimpianto di non averci almeno tentato. Durante le sue prime passerelle, ha colpito per il suo stile naturale e la determinazione, che lo hanno portato a diventare un volto noto nel mondo della moda.

Il suo è un percorso fatto di resilienza, curiosità e forza di volontà. Nato e cresciuto in India, è partito da una scelta sicuro ma qualcosa dentro di lui è scattato e ha deciso di provare e lanciarsi in un mondo che conosceva poco. È proprio lui a condividere la sua evoluzione da ingegnere civile a modello per Giorgio Armani con un video su Instagram. E noi abbiamo voluto conoscerlo meglio. Prima di diventare modello era un ingegnere civile. Come mai aveva scelto quella carriera? «L'ingegneria mi sembrava un percorso sicuro.

© Vanityfair.it - Da ingegnere a modello per Giorgio Armani, la storia di Shubham Vaidkar: «Non volevo vivere con il rimpianto di non averci provato»

È in fase di sviluppo “Armani — The King of Fashion”, un biopic sulla vita di Giorgio Armani, diretto da Bobby Moresco, premio Oscar.

