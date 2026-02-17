Hillary Clinton | Trump sta insabbiando gli Epstein Files
Hillary Clinton ha accusato Donald Trump di aver insabbiato i documenti sui rapporti con Jeffrey Epstein. La ex segretaria di Stato sostiene che l’ex presidente nasconda informazioni importanti e mira a mantenere il segreto su alcuni dettagli chiave. Durante un incontro pubblico, ha anche criticato le scelte di Trump, definendole un tradimento ai valori umani e all’alleanza della NATO. Clinton ha inoltre avvertito che il tono di Trump potrebbe favorire un modello di potere simile a quello di Vladimir Putin.
Donald Trump «ha tradito valori umani, l’alleanza della Nato e l’intero Occidente». E aspira «al modello di un potere irresponsabile come quello del presidente russo Vladimir Putin ». È l’attacco che Hillary Clinton ha sferrato al presidente americano durante un dibattito alla conferenza sulla sicurezza di Monaco con il vice premier ceco Petr Macinka. Quando quest’ultimo ha replicato all’ex segretaria di Stato che «evidentemente Trump non le sta simpatico», Clinton ha incalzato. «Non solo non mi sta simpatico. Non mi piace per quello che sta facendo agli Stati Uniti e al mondo. E penso che dovreste riflettere attentamente se pensate che ne possa derivare qualcosa di buono».🔗 Leggi su Open.online
Epstein files, Hillary Clinton: “Informazioni preoccupanti e orribili”
Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici i file di Jeffrey Epstein, e Hillary Clinton ha commentato che le informazioni contenute sono “preoccupanti e terribili”.
Bill e Hillary Clinton cedono: deporranno sugli Epstein Files davanti al Congresso dopo mesi di rifiuti
Bill e Hillary Clinton hanno deciso di andare a testimoniare davanti alla commissione della Camera sulla vicenda Epstein.
