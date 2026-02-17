Epstein Files Hillary Clinton all’attacco di Trump | Basta insabbiamenti

Hillary Clinton ha accusato Donald Trump di aver cercato di insabbiare i file su Epstein durante il suo intervento al Forum Mondiale di Berlino. La ex candidata alla Casa Bianca ha commentato che l'ex presidente avrebbe tentato di nascondere le prove legate al caso Epstein, alimentando sospetti. La Clinton ha anche affermato che Trump avrebbe avuto rapporti stretti con Jeffrey Epstein, senza fornire prove concrete. La sua critica si inserisce in una serie di attacchi pubblici rivolti all’attuale amministrazione americana.

Criticata in ogni occasione possibilie e immaginabile, Hillary Clinton da Berlino, dove ha presenziato il palco del Forum Mondiale, si è tolta i sassolini dalle scarpe puntando il dito contro Donald Trump che, a suo dire, sarebbe più che coinvolto negli Epstein Files. "Fate uscire i fascicoli", Clinton all'attacco. "Stanno procedendo a rilento". Questo il commento di poche – ma affilate – parole, pronunciato dalla Clinton alla Bbc in merito allo scandalo che sta causando uno tsunami politico negli Stati Uniti. La tesi dell'ex first lady, moglie di Bill Clinton, è che l'amministrazione Trump stia disperatamente cercando di insabbiare il caso dei documenti di Jeffrey Epstein, il molestatore sessuale morto in carcere in circostanze misteriose, che in larga misura restano tutt'ora nascosti in un cassetto del dipartimento di giustizia statunitense.