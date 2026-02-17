Epstein Files Hillary Clinton all’attacco | Basta insabbiamenti Trump nel mirino

Hillary Clinton ha attaccato Donald Trump durante il Forum Mondiale a Berlino, sostenendo che lui sia coinvolto nei file Epstein. La politica americana ha accusato l'ex presidente di aver tentato di insabbiare le indagini e di aver coperto i fatti più scabrosi legati al caso. Aggiunge che serve trasparenza e basta silenzi, mentre Trump continua a negare ogni coinvolgimento. La discussione si accende in un momento di grande attenzione mediatica sul tema.

Criticata in ogni occasione possibilie e immaginabile, Hillary Clinton da Berlino, dove ha presenziato il palco del Forum Mondiale, si è tolta i sassolini dalle scarpe puntando il dito contro Donald Trump che, a suo dire, sarebbe più che coinvolto negli Epstein Files. "Fate uscire i fascicoli", Clinton all'attacco. "Stanno procedendo a rilento". Questo il commento di poche – ma affilate – parole, pronunciato dalla Clinton alla Bbc in merito allo scandalo che sta causando uno tsunami politico negli Stati Uniti. La tesi dell'ex first lady, moglie di Bill Clinton, è che l'amministrazione Trump stia disperatamente cercando di insabbiare il caso dei documenti di Jeffrey Epstein, il molestatore sessuale morto in carcere in circostanze misteriose, che in larga misura restano tutt'ora nascosti in un cassetto del dipartimento di giustizia statunitense.