Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione del presidente Donald Trump di “insabbiamento” sulla gestione dei fascicoli relativi a Jeffrey Epstein. Ha affermato che le informazioni “devono essere totalmente trasparenti” in modo che le persone possano “non solo vedere cosa contengono, ma anche, se opportuno, chiamare le persone a risponderne”. «Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento», ha detto l’ex Segretario di Stato americano alla Bbc a Berlino, dove ha partecipato all’annuale Forum Mondiale. La Casa Bianca ha insistito sul fatto che, pubblicando i fascicoli, hanno fatto «più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hillary Clinton accusa l’amministrazione del presidente Trump: “Sta insabbiando gli Epstein files”

