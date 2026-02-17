Hillary Clinton accusa l’amministrazione del presidente Trump | Sta insabbiando gli Epstein files
Hillary Clinton ha criticato duramente l’amministrazione Trump, accusandola di nascondere i documenti riguardanti Jeffrey Epstein. La ex candidata alla Casa Bianca sostiene che i file siano stati secretati, impedendo un’indagine trasparente. La questione è tornata alla ribalta dopo che sono emerse nuove indiscrezioni sui documenti che potrebbero rivelare dettagli sconvolgenti.
Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione del presidente Donald Trump di “insabbiamento” sulla gestione dei fascicoli relativi a Jeffrey Epstein. Ha affermato che le informazioni “devono essere totalmente trasparenti” in modo che le persone possano “non solo vedere cosa contengono, ma anche, se opportuno, chiamare le persone a risponderne”. «Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento», ha detto l’ex Segretario di Stato americano alla Bbc a Berlino, dove ha partecipato all’annuale Forum Mondiale. La Casa Bianca ha insistito sul fatto che, pubblicando i fascicoli, hanno fatto «più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici i file di Jeffrey Epstein, e Hillary Clinton ha commentato che le informazioni contenute sono “preoccupanti e terribili”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
