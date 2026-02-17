Hillary Clinton accusa l’amministrazione del presidente Trump | Sta insabbiando gli Epstein files

Hillary Clinton ha criticato duramente l’amministrazione Trump, accusandola di nascondere i documenti riguardanti Jeffrey Epstein. La ex candidata alla Casa Bianca sostiene che i file siano stati secretati, impedendo un’indagine trasparente. La questione è tornata alla ribalta dopo che sono emerse nuove indiscrezioni sui documenti che potrebbero rivelare dettagli sconvolgenti.

Hillary Clinton ha accusato l’amministrazione del presidente Donald Trump di “insabbiamento” sulla gestione dei fascicoli relativi a Jeffrey Epstein. Ha affermato che le informazioni “devono essere totalmente trasparenti” in modo che le persone possano “non solo vedere cosa contengono, ma anche, se opportuno, chiamare le persone a risponderne”. «Fate uscire i fascicoli. Stanno procedendo a rilento», ha detto  l’ex Segretario di Stato  americano alla  Bbc  a Berlino, dove ha partecipato all’annuale Forum Mondiale.  La Casa Bianca  ha insistito sul fatto che, pubblicando i fascicoli, hanno fatto «più per le vittime di quanto abbiano mai fatto i Democratici». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Hillary Clinton: «Trump sta insabbiando gli Epstein Files»

Hillary Clinton ha accusato Donald Trump di aver insabbiato i documenti sui rapporti con Jeffrey Epstein.

Epstein files, Hillary Clinton: “Informazioni preoccupanti e orribili”

Il Dipartimento di Giustizia americano ha reso pubblici i file di Jeffrey Epstein, e Hillary Clinton ha commentato che le informazioni contenute sono “preoccupanti e terribili”.

