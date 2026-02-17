Highguard, il sito ufficiale scompare improvvisamente, segnalando che il progetto potrebbe essere vicino alla chiusura. La piattaforma non è più raggiungibile da alcuni utenti, che segnalano problemi di accesso già da diversi giorni. La decisione sembra arrivare dopo mesi di incertezza e poche novità sullo sviluppo del gioco.

Highguard non ha avuto un percorso semplice fin dal suo annuncio. Lo sparatutto online, proposto come free to play, aveva suscitato aspettative ma anche molte perplessità. Al lancio è riuscito ad attirare una discreta base iniziale di utenti, tuttavia in molti non hanno apprezzato l’esperienza sul piano ludico. Alcune analisi di settore sono state particolarmente severe, arrivando a definirlo un progetto fallimentare dal punto di vista qualitativo. L’apparente insuccesso ha avuto conseguenze concrete: nei giorni scorsi è emersa la notizia del licenziamento di gran parte del team di sviluppo. Un segnale forte, che ha lasciato intuire una possibile revisione dei piani o una riduzione drastica del supporto post-lancio, inizialmente previsto per almeno un anno. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Highguard, il sito ufficiale non è più disponibile: la chiusura del progetto è vicina?

Highguard è disponibile gratis su PC e console: cos’è e come giocareHighguard è un gioco free-to-play disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

I Foo Fighters, sul sito sito ufficiale appare a sorpresa nuova musicaI Foo Fighters hanno pubblicato una nuova traccia sul loro sito ufficiale, creando entusiasmo tra i fan.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.