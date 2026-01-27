Highguard è disponibile gratis su PC e console | cos’è e come giocare

Highguard è un gioco free-to-play disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sviluppato da Wildlight Entertainment, offre un’esperienza di sparatutto competitivo con modalità PvP a squadre, meccaniche da raid e assedi, e una progressione che si sviluppa durante la partita. Questa guida fornisce una panoramica sul gameplay e sulle caratteristiche principali del titolo, utile a chi desidera comprendere le basi per iniziare a giocare.

Highguard è ora disponibile in formato free-to-play su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series XS. Il nuovo progetto di Wildlight Entertainment prova a distinguersi nel panorama degli sparatutto competitivi proponendo una formula che unisce PvP a squadre, meccaniche da raid, assedi e una progressione che si sviluppa all’interno della singola partita. Uno degli elementi chiave del lancio è il cross-play completo, che permette ai giocatori di affrontarsi e collaborare senza barriere di piattaforma, un requisito ormai fondamentale per qualsiasi multiplayer moderno. Un’idea basata sull’escalation. Secondo il co-fondatore e game director Chad Grenier, Highguard nasce attorno a un loop pensato per crescere di intensità nel tempo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

