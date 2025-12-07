Golf Straka e Scheffler danno spettacolo all’Hero World Challenge Il n1 al mondo tenta la tripletta
Sono l’austriaco Sepp Straka e l’americano Scottie Scheffler ad aver acceso il moving day all’ Hero World Challenge, torneo che mette in palio 5 milioni di dollari e che si sta disputando alle Bahamas all’Albany Golf Club. Straka, dopo una sabato in -8 si è preso la leadership dell’evento con uno score totale sulle 54 buche di -17 mentre il n.1 al mondo Scheffler si trova ad una sola lunghezza di distanza (-16) dopo un 3º round in -7. Il torneo, organizzato da Tiger Woods, riunisce su invito alcuni dei migliori giocatori del mondo (sono 20 in totale i partecipanti). Così, in 3ª piazza a pari merito Alex Noren si ritrova appaiato con il nipponico Hideki Matsuyama (già vincitore qui nel 2016) a -14. 🔗 Leggi su Oasport.it
