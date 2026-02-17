Hanno rubato la cuccia di un cane

Anna Rita Melfitani, responsabile dell’associazione 'Guerrieri con la coda', denuncia su Facebook il furto della cuccia di Biondo, un cane che vive in strada nella zona di Macchia Gialla. La cuccia, posizionata vicino a un bar, era l’unico riparo caldo per il piccolo, che ormai da settimane si aggira tra le panchine e le aiuole del quartiere. La donna si dice sconvolta e commenta che “alla vergogna non c’è mai limite”, sottolineando come il gesto abbia lasciato il cane ancora più indifeso.

Sul proprio profilo Facebook Anna Rita Melfitani, responsabile dell'associazione 'Guerrieri con la coda', ha denunciato il furto di una cuccia in cui trovava riparo Biondo, un cagnolino che da un po' di tempo girovaga per strade e piazze della Macchia Gialla: "Alla vergogna non c'è mai limite".