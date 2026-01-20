Lodi incendio in via Lomellina Le fiamme partite dalla cuccia del cane

Lodi, 20 gennaio 2026 – Nella serata di ieri, lunedì 19 gennaio, si è verificato un incendio in via Lomellina. Le fiamme sono scaturite dalla cuccia di un cane, causando preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti, ma è stato necessario intervenire prontamente per evitare ulteriori danni.

Lodi, 20 gennaio 2026 – Attimi di paura nella tarda serata di ieri, lunedì, 19 gennaio 2026, in via Lomellina a Lodi. Erano da poco passate le 23.50 quando, all'interno di un'abitazione, si è sviluppato un incendio che ha coinvolto la cuccia del cane, dove ha preso fuoco una coperta di pile. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, le fiamme potrebbero essere state innescate da una lampada utilizzata per riscaldare la cuccia. La proprietaria di casa, accortasi del principio d'incendio, ha cercato di intervenire tempestivamente, nel tentativo di spostare la coperta in fiamme e impedire che il rogo si propagasse ad altre parti dell'abitazione o coinvolgesse l'animale.

