Alluvione a Gaza sfollati in ginocchio Hamas rifiuta il disarmo

L'alluvione a Gaza ha causato ingenti danni, sfollando numerose persone e aggravando le già precarie condizioni di vita nella regione. Le tende degli sfollati sono state spazzate via, intensificando la crisi umanitaria. Nel frattempo, Hamas mantiene il suo rifiuto al disarmo, complicando ulteriormente la situazione e gli sforzi di assistenza internazionale.

L'alluvione che ha colpito Gaza ha spazzato via le tende aggravando la già precaria quotidianità degli sfollati. Hamas preme per la seconda fase della tregua ma rifiuta il disarmo. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000.

Alluvioni a Gaza: la pioggia devasta le tende degli sfollati. “Il cessate il fuoco non ha alleviato la nostra sofferenza” - La pioggia entra ovunque, devasta le tende, impregna i vestiti, affoga le scorte alimentari. Lo riporta fanpage.it

Gaza sott'acqua. Anche le alluvioni nell'inverno più duro per gli abitanti della Striscia - Giorni di tempesta, con diffusi allagamenti, hanno peggiorato la già precaria situazione delle tendopoli. Da huffingtonpost.it

Tg2000, 3 dicembre 2025 - ore 8:30 #3dicembre #Ucraina #Russia #Putin #Nato #Medioriente #Israele #Cisgiordania #Palestina #Gaza #PapaLeoneXIV #economia #terremoto #scuola #alluvione #clima #disabilità #sport

A Gaza, forti piogge hanno allagato le tende di fortuna che ospitavano migliaia di persone, a cui è stato negato un riparo adeguato a causa dei continui tagli agli aiuti umanitari da parte di Israele, come spiega Al Jazeera. «Gaza è una palude. L'alluvione ha p