L’interesse di leader come Trump, Putin e Xi verso l’Artico riflette i cambiamenti geopolitici in atto. Le dichiarazioni di Donald Trump, specialmente riguardo a Canada e Groenlandia, evidenziano come questa regione stia assumendo un ruolo strategico nel nuovo scenario internazionale. Analizzare queste posizioni aiuta a comprendere i possibili sviluppi e le nuove dinamiche di potere in un’area di crescente importanza a livello globale.

Tra le tante, sorprendenti dichiarazioni rilasciate da Donald Trump sin dai primi mesi della sua seconda presidenza quelle su Canada e Groenlandia sono tra le più clamorose. Lo scorso 23 dicembre il presidente ha nuovamente affermato la necessità per gli Stati Uniti di acquisire il controllo della Groenlandia e nominato quale inviato speciale incaricato della questione Jeff Landry, governatore della Louisiana. Simili esternazioni hanno almeno un merito: portare all’attenzione del pubblico internazionale la crescente rilevanza economica, politica e strategica dell’intera regione artica, ma non solo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Trump, Putin e Xi guardano all’Artico per i nuovi equilibri globali. Scrive Bozzo

