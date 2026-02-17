hack ZERO annunciato da CyberConnect2 la serie di JRPG è pronta a tornare
CyberConnect2 ha annunciato ufficialmente il ritorno di .hackZ.E.R.O, un videogioco cult del genere JRPG. La scelta di riproporre il titolo nasce dalla crescente domanda dei fan, che desiderano rivivere le avventure di quest’universo digitale. La società giapponese ha già iniziato a lavorare sul progetto, coinvolgendo un team dedicato per garantire un’esperienza fedele all’originale e arricchita di nuove funzionalità.
.hackZ.E.R.O: CyberConnect2 Rilancia un Culto JRPG, Prendendo in Mano il Proprio Destino. CyberConnect2, lo studio giapponese noto per titoli di successo come Dragon Ball Z: Kakarot e la serie Naruto Ultimate Ninja, ha annunciato ufficialmente.hackZ.E.R.O, un nuovo capitolo originale della longeva serie di JRPG. L’annuncio, arrivato il 17 febbraio 2026 in occasione del 30° anniversario dello studio, segna un cambiamento significativo: CyberConnect2 si occuperà direttamente anche della pubblicazione, grazie a un accordo con Bandai Namco, detentrice dei diritti del franchise. Un Decennio di Sviluppo Segreto e una Nuova Visione Narrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu
Annunciato Rev. Noir, è un nuovo JRPG di Konami in arrivo su PS5
Mercato Juve, Comolli può tornare sulle tracce di quel big di Serie A: l’agente ha di fatto annunciato l’addio a fine stagione! Cosa succedeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: hack//Z.E.R.O. è stato annunciato da CyberConnect2 con un trailer, è il nuovo gioco della serie .hack; Annunciato .hack//Z.E.R.O., nuovo titolo del franchise prodotto da CyberConnect2.; .hack//Z.E.R.O. è stato annunciato da CyberConnect2; .hack//Z.E.R.O. annunciato, CyberConnect2 resuscita la saga JRPG.
CyberConnect2 annuncia .hack//Z.E.R.O.CyberConnect 2 ha annunciato .hack//Z.E.R.O., un nuovo capitolo della celebre serie di JRPG inizialmente prodotta da Bandai Namco all’inizio del millennio. Tuttavia viene precisato che il publisher ... thegamesmachine.it
.hack//Z.E.R.O annunciato da CyberConnect2, la serie di JRPG è pronta a tornareCyberConnect2, studio noto soprattutto per Dragon Ball Z: Kakarot, Naruto Ultimate Ninja e altri picchiaduro in stile anime, ha celebrato il suo 30° anniversario annunciando ufficialmente .hack//Z.E.R ... it.ign.com
CyberConnect2 annuncia .hack//Z.E.R.O. con un primo trailer: un nuovo capitolo originale segna il ritorno della storica serie multimediale dopo anni di silenzio. facebook