hack ZERO annunciato da CyberConnect2 la serie di JRPG è pronta a tornare

CyberConnect2 ha annunciato ufficialmente il ritorno di .hackZ.E.R.O, un videogioco cult del genere JRPG. La scelta di riproporre il titolo nasce dalla crescente domanda dei fan, che desiderano rivivere le avventure di quest’universo digitale. La società giapponese ha già iniziato a lavorare sul progetto, coinvolgendo un team dedicato per garantire un’esperienza fedele all’originale e arricchita di nuove funzionalità.

.hackZ.E.R.O: CyberConnect2 Rilancia un Culto JRPG, Prendendo in Mano il Proprio Destino. CyberConnect2, lo studio giapponese noto per titoli di successo come Dragon Ball Z: Kakarot e la serie Naruto Ultimate Ninja, ha annunciato ufficialmente.hackZ.E.R.O, un nuovo capitolo originale della longeva serie di JRPG. L’annuncio, arrivato il 17 febbraio 2026 in occasione del 30° anniversario dello studio, segna un cambiamento significativo: CyberConnect2 si occuperà direttamente anche della pubblicazione, grazie a un accordo con Bandai Namco, detentrice dei diritti del franchise. Un Decennio di Sviluppo Segreto e una Nuova Visione Narrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

