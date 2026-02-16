Annunciato Rev Noir è un nuovo JRPG di Konami in arrivo su PS5

Konami ha annunciato Rev. Noir, un nuovo JRPG che arriverà su PS5, dopo aver deciso di puntare di nuovo su questo genere. La presentazione è avvenuta durante l’ultimo evento State of Play, dove l’azienda ha mostrato un trailer con scene di combattimenti e ambientazioni suggestive. Il gioco si distingue per uno stile visivo ispirato ai fumetti noir e un sistema di combattimento dinamico, che promette di offrire un’esperienza coinvolgente ai giocatori.

Konami torna a investire nel genere JRPG con un progetto inedito e ambizioso. Durante l’ultimo State of Play, l’azienda giapponese ha presentato Rev. NOiR, nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Il teaser trailer, breve ma suggestivo, ha mostrato un mondo oscuro e decadente, anticipando temi come memoria, destino e fenomeni soprannaturali. Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio. L’annuncio segna un ulteriore passo nel rilancio creativo della compagnia. La storia ruota attorno a un ragazzo affetto da amnesia e a una ragazza “speciale”, uniti nel tentativo di fermare il Lightfall, un misterioso evento che porta morte a chiunque venga toccato dalla “caduta della luce”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

