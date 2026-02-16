Annunciato Rev Noir è un nuovo JRPG di Konami in arrivo su PS5
Konami ha annunciato Rev. Noir, un nuovo JRPG che arriverà su PS5, dopo aver deciso di puntare di nuovo su questo genere. La presentazione è avvenuta durante l’ultimo evento State of Play, dove l’azienda ha mostrato un trailer con scene di combattimenti e ambientazioni suggestive. Il gioco si distingue per uno stile visivo ispirato ai fumetti noir e un sistema di combattimento dinamico, che promette di offrire un’esperienza coinvolgente ai giocatori.
Konami torna a investire nel genere JRPG con un progetto inedito e ambizioso. Durante l’ultimo State of Play, l’azienda giapponese ha presentato Rev. NOiR, nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo per PlayStation 5. Il teaser trailer, breve ma suggestivo, ha mostrato un mondo oscuro e decadente, anticipando temi come memoria, destino e fenomeni soprannaturali. Al momento non è stata comunicata una finestra di lancio. L’annuncio segna un ulteriore passo nel rilancio creativo della compagnia. La storia ruota attorno a un ragazzo affetto da amnesia e a una ragazza “speciale”, uniti nel tentativo di fermare il Lightfall, un misterioso evento che porta morte a chiunque venga toccato dalla “caduta della luce”. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Konami torna agli JRPG con Rev. Noir: mistero, amnesia e una PS5 esclusiva per sventare il Lightfall.
Konami riprende il suo impegno nei giochi di ruolo giapponesi annunciando “Rev.
Konami ha annunciato eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2
Konami ha annunciato ufficialmente l’arrivo di eFootball Kick-Off! per Nintendo Switch 2.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rev. Noir è un nuovo JRPG in stile anime di Konami, annunciato per PS5; Rev. Noir è un nuovo action GDR in stile anime annunciato da Konami; Rev. NOiR, un nuovo JRPG sviluppato da Konami, è stato annunciato per PS5; Rev.NOIR è il nuovo JRPG di KONAMI.
Rev. Noir: un viaggio tra magia e mistero nel nuovo JRPG di Konami in esclusiva PS5Lo State of Play del 12 febbraio ha fatto da sfondo anche all'annuncio di Rev. Noir, il nuovo videogioco di ruolo di Konami in esclusiva PS5 Non bastasse l'annuncio di Metal Gear Solid Master Collecti ... msn.com
Rev.NOIR è il nuovo JRPG di KONAMIDurante lo State of Play di questa notte KONAMI ha annunciato Rev.NOIR, un nuovo JRPG attualmente in fase di sviluppo. akibagamers.it
Viz.ai, leader nell’intelligenza artificiale applicata alla rilevazione precoce delle malattie e al coordinamento intelligente delle cure, ha annunciato la nomina di Jallel Harrati come nuovo Chief Revenue Officer (CRO). Il suo incarico arriva in un momento strateg - facebook.com facebook
Audi Revolut F1 Team ha annunciato che il talento britannico emergente Freddie Slater sarà il primo membro ufficiale del suo Driver Development Programme appena lanciato. Freddie Slater, pilota del programma di sviluppo Audi: " È un onore incredibile ess x.com