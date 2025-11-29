Mercato Juve Comolli può tornare sulle tracce di quel big di Serie A | l’agente ha di fatto annunciato l’addio a fine stagione! Cosa succede

Mercato Juve, il procuratore del centrocampista esce allo scoperto: addio a giugno, servono 40 milioni ma il suo club chiederà molto di più. La pianificazione del futuro in casa Juventus passa inevitabilmente dal centrocampo, il reparto che la nuova dirigenza guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli intende ristrutturare profondamente nelle prossime sessioni. Se per gennaio l’urgenza è trovare un regista per Luciano Spalletti, per l’estate si guarda a profili di sostanza e dinamismo capaci di alzare il livello atletico della squadra. In questo scenario, torna prepotentemente di moda un nome che è sempre stato un obiettivo nelle ultime sessioni di trattative dei bianconeri, un vecchio pallino mai dimenticato che ora sembra pronto a cambiare aria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Comolli può tornare sulle tracce di quel big di Serie A: l’agente ha di fatto annunciato l’addio a fine stagione! Cosa succede

