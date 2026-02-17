Ha travolto tutto! Fortissima tromba d’aria | paura in Italia

Una tromba d’aria devastante ha colpito una zona rurale nel centro Italia, causando danni a case e coltivazioni. La forte raffica di vento ha abbattuto alberi e distrutto tetti, lasciando molte famiglie senza corrente elettrica. La tempesta si è scatenata improvvisamente, sorprendendo gli abitanti mentre dormivano. Le strade sono piene di detriti e i vigili del fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza le zone più colpite.

Era una notte come tante, quando il silenzio della campagna viene rotto da suoni inattesi. Tra le luci fioche dei lampioni e il rumore lontano di qualche animale notturno, l'aria sembrava trattenere un presagio. Le case dormivano, le strade erano vuote, e solo qualche lampo di luce elettrica interrompeva l'oscurità. All'improvviso, un vento improvviso cominciò a farsi sentire, spostando rami secchi, scuotendo porte e finestre, trasformando la tranquillità in tensione. In molte abitazioni, i residenti si risvegliarono di soprassalto, percependo la forza del vento e i rumori improvvisi provenienti dall'esterno.