Tromba d’aria in Italia alberi volano in cielo | Mai visto nulla del genere

Un pomeriggio qualunque, il cielo che si oscura in pochi minuti, l’aria che sembra trattenere il respiro. Poi, all’improvviso, un suono che non lascia scampo: il vento che ulula, la natura che ribalta ogni certezza. In un attimo, la paura si insinua tra le case e nei campi, lasciando tutti senza parole. Sul litorale ionico del Tarantino, la tranquillità è stata spazzata via da un fenomeno che ha lasciato il segno. Una tromba d’aria, carica di una forza quasi brutale, si è abbattuta su Manduria e San Pietro in Bevagna, zone amate per la loro quiete e la vocazione agricola. Nessuno poteva immaginare che, nel tardo pomeriggio del 2 dicembre 2025, il vento sarebbe diventato protagonista assoluto, seminando ansia e scompiglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

