Tromba d’aria in Italia alberi volano via | Mai visto nulla del genere

Il cielo si è fatto improvvisamente di un colore plumbeo e minaccioso, preannunciando l'arrivo di una furia che si sarebbe scatenata in pochi attimi. Un boato, più sordo del tuono, ha preceduto un sibilo acuto e terrificante, il suono inconfondibile di un vortice che prendeva forma e si avventava sulla terra. La forza del vento, una potenza elementare e cieca, ha agito come un colosso invisibile, strappando con facilità ciò che era saldo, piegando alberi secolari e sollevando detriti. In quel tardo pomeriggio, l'aria stessa sembrava essersi caricata di una tensione elettrica prima che la natura sfogasse la sua violenza inaudita, lasciando dietro di sé il silenzio attonito e la devastazione.

MeteOne Puglia e Basilicata : Tromba d'aria (Tornado) tra Campomarino di Maruggio e Manduria nel tarantino orientale. Non è ancora chiaro se il "funnel" (nube a imbuto) abbia toccato il suolo Marco #notizie #valdagri #press - facebook.com Vai su Facebook

Tromba d'aria devasta il litorale tarantino: alberi sradicati, paura e danni. Cosa è successo - Una tromba d’aria nel primo pomeriggio di martedì 2 dicembre ha colpito la costa di Manduria (Taranto), lasciando dietro di sé una scia di danni. Riporta msn.com

Tromba d’aria sul litorale di Manduria: alberi sradicati e danni, nessun ferito - Una tromba d’aria ha colpito il tratto costiero di Manduria, provocando danni e l’intervento della Protezione civile. Secondo msn.com