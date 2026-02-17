Ha tentato di rapire una bimba a Bergamo | attesa per l’interrogatorio L’ipotesi | forte disagio gesto estemporaneo

Bergamo – Sarà sentito questa mattina alle 10 dal giudice delle indagini preliminari Ravelli il romeno di 47 anni, senza fissa dimora, incensurato, che sabato mattina ha afferrato una bimba di un anno e mezzo, strappandola con violenza alla presa della madre che la teneva per mano, all’uscita del supermercato in via Corridoni, tra via via di clienti alle prese con la spesa. Al romeno, arrestato dalla polizia, la pm Angeleri, titolare del fascicolo, contesta il tentato sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima e lesioni aggravate, visto che afferrandola per la gamba destra, ha provocato alla bimba la frattura del femore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I genitori della bambina, che un uomo ha tentato di portare via in un supermercato di Bergamo, sono molto scossi dopo l’accaduto.

L'uomo di 47 anni, che ieri ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti al supermercato Esselunga di Bergamo, rimane in carcere.

