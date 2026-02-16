I genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo | Molto scossi
I genitori della bambina, che un uomo ha tentato di portare via in un supermercato di Bergamo, sono molto scossi dopo l’accaduto. La vicenda si è verificata ieri pomeriggio quando il sospetto ha cercato di afferrare la piccola tra gli scaffali, suscitando panico tra i clienti. La madre ha urlato e attirato l’attenzione, mentre il padre ha cercato di bloccare l’uomo, che poi è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestato
Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.
Tenta di rapire una bimba, i genitori: “Siamo scossi, ringraziamo chi è intervenuto”
