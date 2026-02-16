I genitori della bimba che un uomo ha tentato di rapire in un supermercato a Bergamo | Molto scossi

I genitori della bambina, che un uomo ha tentato di portare via in un supermercato di Bergamo, sono molto scossi dopo l’accaduto. La vicenda si è verificata ieri pomeriggio quando il sospetto ha cercato di afferrare la piccola tra gli scaffali, suscitando panico tra i clienti. La madre ha urlato e attirato l’attenzione, mentre il padre ha cercato di bloccare l’uomo, che poi è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La mamma e il papà della bimba, vittima di un tentato rapimento in un supermercato di Bergamo, hanno lasciato i primi commenti su quanto accaduto e raccontano il grande spavento provato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e senza precedenti penali, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’interno di un supermercato a Bergamo, e questa azione ha portato all’arresto dell’uomo.

Un uomo di 47 anni, senza fissa dimora e di origini romene, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo al supermercato Esselunga di Bergamo, provocando il ferimento della madre.

