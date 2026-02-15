Cerca di rapire una bimba di un anno | resta in carcere domani l' interrogatorio

L'uomo di 47 anni, che ieri ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti al supermercato Esselunga di Bergamo, rimane in carcere. La polizia lo ha arrestato subito dopo l’episodio, che ha provocato molta paura tra i passanti. Domani il sospettato sarà ascoltato dal gip per confermare l’arresto e decidere se restare in carcere. La madre della bimba ha gridato e si è opposta al tentativo di sottrarre la figlia.

Stando a quanto appreso, il 47enne, romeno senza fissa dimora, si trovava a Bergamo da tempo ma non era mai stato controllato dalle forze dell'ordine. Sarebbe stato colto da una sorta di raptus, un gesto immotivato che lo avrebbe spinto ad afferrare la piccola con forza cercando di portarla via ai genitori. La bimba, che ora si trova a casa, ha riportato una frattura al femore. Tutto è accaduto intorno alle 13 di sabato. L'uomo fa il suo ingresso nel supermercato. Proprio in quel momento mamma, papà e la bimba stanno uscendo dal negozio, reduci dalla spesa del sabato. È un attimo: l’uomo afferra la bimba per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla mamma che la stava tenendo per mano.🔗 Leggi su Milanotoday.it

