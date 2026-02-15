Rocchi ha dichiarato che l’arbitro ha commesso un errore durante la partita tra Inter e Juventus, e ha accusato Bastoni di aver simulato un fallo. La sua dichiarazione arriva dopo che le immagini hanno mostrato alcune decisioni contestate, mentre Rocchi ha criticato anche i comportamenti di Inter, società e allenatori, sottolineando che tutti cercano di ingannare gli arbitri.

"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata (e sarà fermato a lungo, ndr) e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla". Il designatore degli arbitri della Serie A, Gianluca Rocchi, interviene dopo il caso della direzione di gara di Inter-Juve, con la contestatissima espulsione di Kalulu, e, al telefono con l'agenzia Ansa, riconosce immediatamente l'errore del fischietto romano. Rocchi, però, passa anche al contrattacco e stigmatizza il comportamento di Bastoni, che, a suo dire, ha tratto in inganno La Penna, e di club e allenatori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rocchi: "Noi dispiaciuti, La Penna ha sbagliato. Bastoni ha simulato: tutti cercano di fregarci"

