guidi top al cesena e il tifo sempre laniero

Guidi, allenatore del Cesena, ha dichiarato di essere felice per il suo inizio in Serie B, sottolineando che la squadra sta lavorando bene. La passione dei tifosi lanieri si fa sentire ogni domenica allo stadio, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Con dieci punti in classifica, il tecnico si dice soddisfatto dei risultati finora ottenuti.
"Sono soddisfatto di come stia andando la mia prima stagione in Serie B. Cesena è una piazza importante e l’affetto dei tifosi è palpabile. Il posto miglior per lavorare al meglio e migliorare". Parola di Matteo Guidi, difensore classe 2003 che sta trovando sempre più spazio in Romagna: se il sodalizio, "storica" realtà provinciale del calcio italiano è una delle rivelazioni del campionato cadetto il merito è anche del giovane calciatore di Prato, arrivato la scorsa estate e presto punto di riferimento del mister Michele Mignani (che lo ha mandato sin qui in campo 14 volte). "Mi sono trovato bene sin dall’inizio: ho impiegato tre anni per arrivare in B, ma sono arrivato in una realtà ben strutturata ed anche per questo, secondo me, l’impatto è stato minore – ha detto - siamo un bel gruppo, stiamo lavorando e continueremo a lavorare per dare il massimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
