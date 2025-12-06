Roma Primavera Guidi | Contro il Cesena gara complicata serve più pericolosità
Porre fine alla striscia di tre partite consecutive senza vittoria è l’obiettivo della Roma Primavera, che sarà di scena domani contro il Cesena, con fischio d’inizio alle ore 13. Alla vigilia del match, mister Federico Guidi ha rilasciato la classica intervista ai canali ufficiali del club: “Abbiamo analizzato le prestazioni fatte e i dati, ci hanno dato conferma alle sensazioni dell’occhio. Abbiamo fatto buone prestazioni con dettagli da limare. Negli ultimi trenta metri dobbiamo migliorare la finalizzazione”. Guidi: “Arena e Maccaroni? Tornati con entusiasmo”. Il tecnico della Roma Primavera ha poi così parlato degli avversari: “ A Cesena sarà una partita estremamente complicata, contro il miglior attacco del campionato e una squadra che ha fatto più punti di tutti a casa propria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
