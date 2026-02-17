' Guide all' ascolto' appuntamento con la ' Pastorale' di Beethoven

Marco Maria Lacasella, direttore d’orchestra e bibliotecario di Foggia, presenta un nuovo episodio delle ‘Guide all’ascolto di musica classica’ dedicato alla Pastorale di Beethoven. Questa volta, l’attenzione si concentra sulle sfumature sonore e sui dettagli che rendono unica questa composizione, ascoltata spesso nelle scuole e nei concerti.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Nuovo appuntamento con le ‘Guide all'ascolto di musica classica’, il format di divulgazione musicale a cura di Marco Maria Lacasella, bibliotecario e direttore d’orchestra della Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia. Venerdì 20 febbraio alle 17 nella Saletta Conferenze del Museo di Storia Naturale si terrà l’incontro dal titolo ‘Natura, Musica e Uomo: il viaggio metafisico di Beethoven tra Idealismo e Creazione’. Approccio multidisciplinare anche per questa guida all’ascolto, che farà ricorso alla filosofia idealista tedesca per approfondire temi e stilemi del grande compositore.🔗 Leggi su Foggiatoday.it 'Guide all'ascolto', appuntamento con Umberto Giordano e il Verismo Dopo aver aperto la stagione con le guide all’ascolto, Marco Maria Lacasella torna a parlare di musica classica, questa volta concentrandosi su Umberto Giordano e il Verismo. Per le 'Guide all'ascolto' appuntamento con le interpretazioni del ‘Magnificat’ La Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia propone un appuntamento prenatalizio con le ‘Guide all'ascolto’ dedicate alle interpretazioni del ‘Magnificat’. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il viaggio metafisico di Beethoven per la prossima Guida all’ascolto della Magna Capitana; La musica di Roberto Manuzzi, sabato 14 febbraio 2026 alla Scuola di Musica Moderna di Ferrara; 'Ferrara Cameristica', al via la terza edizione nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli Crispi; Loano, in sala consiliare concerto per piano e clarinetto con due giovani talenti musicali. 'Guide all'ascolto', appuntamento con Umberto Giordano e il VerismoProsegue il ciclo di ‘Guide all'ascolto’ di musica classica, il format di divulgazione musicale a cura di Marco Maria Lacasella, bibliotecario e direttore d’orchestra della Biblioteca ‘la Magna Capita ... foggiatoday.it Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele CasiniArezzo, 28 maggio 2025 – Venerdì prossimo 30 maggio alle 17.30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri ... lanazione.it Questo pomeriggio presso il Museo di Storia Naturale di Foggia, si è rinnovato l’appuntamento con la rassegna di Guide all’Ascolto della musica classica, dedicata agli amici dell ’Unitre, un percorso che trasforma l’ascolto passivo in un’esperienza di scoperta - facebook.com facebook