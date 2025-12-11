Per le ' Guide all' ascolto' appuntamento con le interpretazioni del ‘Magnificat’

La Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia propone un appuntamento prenatalizio con le ‘Guide all'ascolto’ dedicate alle interpretazioni del ‘Magnificat’. Un’occasione per immergersi nella musica classica e scoprire le diverse sfumature di questo capolavoro sacro, attraverso approfondimenti e analisi che arricchiranno l’esperienza dell’ascolto.

Venerdì 19 dicembre alle 17 nella Saletta Conferenze del Museo di Storia Naturale, sarà la volta di 'Gloria in excelsis Deo. Gli oratori e i concerti di.

