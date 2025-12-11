Per le ' Guide all' ascolto' appuntamento con le interpretazioni del ‘Magnificat’
La Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia propone un appuntamento prenatalizio con le ‘Guide all'ascolto’ dedicate alle interpretazioni del ‘Magnificat’. Un’occasione per immergersi nella musica classica e scoprire le diverse sfumature di questo capolavoro sacro, attraverso approfondimenti e analisi che arricchiranno l’esperienza dell’ascolto.
Tradizionale appuntamento prenatalizio con le 'Guide all'ascolto' di musica classica promosse dalla Biblioteca 'la Magna Capitana' di Foggia. Venerdì 19 dicembre alle 17 nella Saletta Conferenze del Museo di Storia Naturale, sarà la volta di 'Gloria in excelsis Deo. Gli oratori e i concerti di.
Vuoi saperne di più sull'opera che quest'anno inaugurerà la stagione del Teatro alla Scala? Ti propniamo due guide all'ascolto di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Dmitrij Šostakovic: Mercoledì 3 dicembre alle 18 in biblioteca Accursio Giovedì 4
Guida completa all'esame di #italiano B1 Cittadinanza: ascolto, lettura, grammatica, scrittura, conversazione.
Guide all'ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele Casini - 30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri ...