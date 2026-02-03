' Guide all' ascolto' appuntamento con Umberto Giordano e il Verismo

Dopo aver aperto la stagione con le guide all’ascolto, Marco Maria Lacasella torna a parlare di musica classica, questa volta concentrandosi su Umberto Giordano e il Verismo. L’appuntamento si inserisce in un ciclo dedicato a far conoscere meglio i grandi compositori e i loro stili, con un’attenzione particolare alle opere più rappresentative. Gli incontri, che si tengono alla Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia, attirano appassionati e curiosi pronti a scoprire i dettagli di un mondo musicale ricco e complesso.

Prosegue il ciclo di ‘Guide all'ascolto’ di musica classica, il format di divulgazione musicale a cura di Marco Maria Lacasella, bibliotecario e direttore d’orchestra della Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia. Venerdì 6 febbraio alle 17 nella Saletta Conferenze del Museo di Storia Naturale si terrà un approfondimento su Umberto Giordano, dal titolo ‘Dalla Francia all’Italia. Madame Sans-Gêne da Sardou a Giordano’. Per l’occasione, sarà Rossella Palmieri, professoressa ordinaria di Letteratura Italiana dell’Università degli Studi di Foggia a tenere una relazione sul celebre compositore foggiano, esponente di spicco del verismo musicale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Umberto Giordano Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’, appuntamento con i Preludi Giordaniani Sono iniziati gli appuntamenti della 24esima edizione del Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’. Per le 'Guide all'ascolto' appuntamento con le interpretazioni del ‘Magnificat’ La Biblioteca ‘la Magna Capitana’ di Foggia propone un appuntamento prenatalizio con le ‘Guide all'ascolto’ dedicate alle interpretazioni del ‘Magnificat’. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Umberto Giordano Argomenti discussi: Il blues texano di T-Bone Walker protagonista oggi di Guida all’Ascolto alla Scuola di Musica Moderna; Le Città in Festa: gli appuntamenti della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio; Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’, appuntamento con i Preludi Giordaniani - FoggiaToday; Melodie d’altri tempi tra voce e pianoforte. 'Guide all'ascolto', appuntamento con Umberto Giordano e il VerismoProsegue il ciclo di ‘Guide all'ascolto’ di musica classica, il format di divulgazione musicale a cura di Marco Maria Lacasella, bibliotecario e direttore d’orchestra della Biblioteca ‘la Magna Capita ... foggiatoday.it Guide all’ascolto, un appuntamento dedicato al celebre tenore Luciano Pavarotti con Michele CasiniArezzo, 28 maggio 2025 – Venerdì prossimo 30 maggio alle 17.30 nella sede di Laboratori Permanenti nello Spazio Campaccio (Sansepolcro) Michele Casini terrà il primo di una serie di quattro incontri ... lanazione.it PREMIO LIRICO INTERNAZIONALE "UMBERTO GIORDANO": i preludi giordaniani aprono l’edizione "In festival" - facebook.com facebook Continuano le iscrizioni al 24° Premio Lirico Internazionale “Umberto Giordano” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.