Scontri tra ultras prima di Genoa-Inter auto in fiamme

Prima di Genoa-Inter, si sono verificati scontri tra ultras e scene di guerriglia urbana nei pressi dello stadio Luigi Ferraris di Genova. La tensione si è tradotta in incidenti e veicoli in fiamme, creando un clima di caos e preoccupazione prima dell'inizio della partita.

© Ilgiornale.it - Scontri tra ultras prima di Genoa-Inter, auto in fiamme Scene da guerriglia urbana vicino allo stadio Luigi Ferraris di Genova prima del match tra Genoa e Inter. Le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare lo scontro tra due frange delle opposte tifoserie. Momenti di tensione poco prima delle 17 mentre il pubblico stava entrando allo stadio per la partita, in programma alle 18. Sono volati petardi, fumogeni e bottiglie prese da una campana di raccolta del vetro rovesciata. Tre auto, un furgone e uno scooter sono stati dati alle fiamme. Le due frazioni sono entrate in contatto sotto gli ingressi dello stadio e la situazione è degenerata in tafferugli. Ilgiornale.it Genoa-Inter, scontri tra tifosi e polizia all'esterno dello stadio Ferraris. VIDEO - Secondo una prima ricostruzione, alcuni tifosi del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i supporter dell'Inter posizionati nel piazzal ... sport.sky.it

Bombe carta e auto incendiate fuori dallo stadio a Marassi, gli scontri tra ultras di Genoa e Inter prima della partita: due agenti feriti – Il video - Gli scontri sarebbero iniziati all’arrivo dei pullman dei sostenitori nerazzurri, che avrebbero lanciato fumogeni e bombe carta verso gruppi di tifosi del Genoa ... open.online

