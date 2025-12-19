Arresti domiciliari per ultras dopo gli scontri di Genoa-Inter

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova Giorgio Morando ha convalidato gli arresti dei cinque ultras, Gabriele Cuneo, Andrea Cuneo, Massimo Calandra, Alessandro Moroni e Davide Boggio, fermati per i violenti scontri avvenuti il 14 dicembre scorso, in occasione della partita. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

