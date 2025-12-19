Arresti domiciliari per ultras dopo gli scontri di Genoa-Inter
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova Giorgio Morando ha convalidato gli arresti dei cinque ultras, Gabriele Cuneo, Andrea Cuneo, Massimo Calandra, Alessandro Moroni e Davide Boggio, fermati per i violenti scontri avvenuti il 14 dicembre scorso, in occasione della partita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Genoa-Inter, primi arresti per gli scontri
Leggi anche: Genoa-Inter, 5 arresti per gli scontri nel prepartita
Dopo gli scontri e gli arresti, scena muta. I due ultrà dell’Union Brescia non rispondono al gip - Hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice i due ultrà dell'Union Brescia arrestati, dagli agenti della Questura di Brescia con i ... ilgiorno.it
Digos arresta 3 ultras per scontri tifoserie domenica a Trieste - La Polizia di Stato ha arrestato questa mattina in flagranza differita due ultras della squadra di calcio del Brescia e uno della Triestina - ansa.it
Genoa - Inter, ultras scatenano la guerriglia e scagliano un cartello stradale contro la polizia: 5 arresti - Cinque ultras genoani arrestati per i disordini prima di Genoa–Inter: violenze e danni ricostruiti grazie alle indagini della DIGOS. virgilio.it
Continuava l’attività di spaccio nonostante fosse già sottoposto agli arresti domiciliari. È quanto accertato dai Carabinieri di Messina Giostra, che hanno arrestato un 31enne messinese durante un controllo di routine. In casa sono stati trovati 18 grammi di co - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.