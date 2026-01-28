Coppa Italia Women su Sky Sport e NOW caccia alle semifinali verdetti ancora aperti

La corsa alle semifinali della Coppa Italia Women entra nel vivo. Questa sera si giocano i quarti di ritorno, con partite decisivi su Sky Sport e NOW. Tra derby Roma-Lazio, Fiorentina-Milan, e le sfide tra Inter e Ternana e Juventus e Napoli, ancora tutto può succedere. Le eliminazioni sono possibili per chi sbaglia, e le squadre cercano di mettere in cassaforte il passaggio del turno. La tensione è alle stelle, e il pubblico aspetta con ansia i risultati che decideranno chi si qualificherà alle semifinali.

Coppa Italia Women entra nelle fasi decisive con i quarti di ritorno in diretta Sky e NOW tra derby Roma Lazio, Fiorentina Milan e le sfide Inter Ternana e Juventus Napoli.. La Coppa Italia Women 20252026 entra nelle sue fasi decisive, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Da mercoledi 28 gennaio, tutte live e in esclusiva su Sky Sport Calcio le sfide di ritorno dei quarti di finale. Si parte alle 18 con la sfida tra giallorosse e biancocelesti, reduci dallo 0-0 dell'andata, e con Inter-Ternana (le nerazzurre devono difendere il 2-0 di Narni). Il giorno dopo viola e rossonere ripartono dallo 1-1 di Solbiate, la Juve dal 2-1 ottenuto sul campo del Napoli Quattro sfide con in palio il pass per le semifinali della Coppa Italia Women.

