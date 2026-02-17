Maria Gualmini ha deciso di lasciare il Pd e passare ad Azione, perché sentiva di non avere più margini per agire nel suo vecchio partito. La sua scelta, che ha descritto come difficile, arriva dopo mesi di confronti interni e di frizioni con la linea ufficiale. Gualmini ha precisato di non voler correre in corsa a Bologna, anche se spera di contribuire con il suo nuovo partito a una politica più aperta.

La scelta è stata "molto sofferta", ma "lo spazio di agibilità politica" era diventato troppo risicato. Perché "non sono cambiata io, ma è cambiato il Pd". Parola dell’eurodeputata Elisabetta Gualmini, che lascia i dem per approdare in Azione. "Ma non mi candiderò a Bologna" nel 2027, giura, nonostante nelle ultime settimane si era fatta largo l’ipotesi di un’altra proposta civica. Gualmini lascia anche S&D (l’Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici) a Bruxelles con l’obiettivo di approdare in ‘Renew Europe’, "l’unico partito davvero europeista", dopo i prossimi passaggi formali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gualmini lascia il Pd per Azione: "Ma non mi candido a Bologna"

Elisabetta Gualmini lascia il Pd.

Il partito democratico perde un suo rappresentante di peso.

