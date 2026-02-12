Il Pd comincia a perdere pezzi | Gualmini lascia i dem e passa ad Azione

Il partito democratico perde un suo rappresentante di peso. Elisabetta Gualmini, europarlamentare e figura di spicco dell’ala riformista, ha annunciato il suo addio ai dem. La decisione arriva dopo settimane di tensioni con la leadership di Elly Schlein e si concretizza con il passaggio ad Azione. Gualmini lascia la sua posizione a Strasburgo e si avvicina a un nuovo progetto politico. La sua scelta segna un colpo importante per il partito e apre nuovi scenari nella politica italiana.

Il Partito democratico perde un pezzo da novanta. L'europarlamentare Elisabetta Gualmini, esponente dell' ala riformista ( sempre più insofferente nei confronti di Elly Schlein ), ha infatti deciso di lasciare il Pd e dunque anche la sua delegazione a Strasburgo, che fa parte dei Socialisti europei. Da tempo in rotta con la linea politica del Nazareno, ufficializzerà la decisione lunedì 16 febbraio, in conferenza stampa a Bologna: a seguito dell'uscita dal Pd, Gualmini parteciperà alla prossima plenaria al Parlamento Ue, in programma a metà marzo, già nelle file di Renew Europe. Ma non come indipendente: lo farà come esponente di Azione.

