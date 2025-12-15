Miglior concessionario d’Italia premiato il Gruppo Mechetti

Il Gruppo Mechetti Firenze è stato premiato come “Miglior concessionario d’Italia”, un riconoscimento che celebra l’eccellenza e l’impegno nel settore. Questo premio rappresenta non solo un prestigioso traguardo, ma anche il risultato di un percorso di qualità, passione e dedizione. Un riconoscimento che testimonia l’importanza di un lavoro costante e orientato all’eccellenza.

© Lanazione.it - “Miglior concessionario d’Italia”, premiato il Gruppo Mechetti Firenze, 11 dicembre 2025 – Ci sono riconoscimenti che non segnano solo un risultato, ma raccontano un’intera storia. Piemme Auto Empoli, Tuscania Auto Lucca e Autocamionabile Pistoia, realtà che compongono il Gruppo Mechetti Srl, sono state insignite del titolo di Best Dealer Škoda 2025 in Italia, classificandosi al primo posto su 86 concessionarie nella categoria Big, il segmento che raccoglie le realtà più strutturate e complesse del network nazionale. Un premio che rappresenta molto più di una vetta raggiunta: è la conferma di un percorso iniziato nel 1993, quando Roberto e Massimiliano Mechetti fondarono l’azienda con un obiettivo chiaro e ambizioso: “Lavorare con passione per rendere il cliente estremamente soddisfatto. Lanazione.it “Miglior concessionario d’Italia”, premiato il Gruppo Mechetti - Piemme Auto Empoli, Tuscania Auto Lucca e Autocamionabile Pistoia, realtà che compongono il Gruppo Mechetti Srl, sono state insignite del titolo di Best Dealer Škoda 2025 in Italia, classificandosi al ... lanazione.it

Mancano 2 settimane a Natale, ma chi lo direbbe viste le temperature di questi giorni. Regali Se non hai idee, ti aiutiamo noi! Quale miglior regalo da mettere sotto l’albero di un nuovo motore Mercury Gamma vastissima, chiedi aiuto al concessionario - facebook.com facebook