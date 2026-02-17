Grottammare chiude la galleria Vinci sull?autostrada | si potrà avere il rimborso del pedaggio

A Grottammare, la chiusura della galleria Vinci sull’autostrada è stata decisa dopo che i lavori sono stati sospesi, causando disagi ai viaggiatori. La decisione deriva dalla mancanza di autorizzazioni definitive, che ha bloccato le operazioni di scavo e ristrutturazione. Ora, chi ha pagato il pedaggio può richiedere il rimborso, perché l’accesso alla galleria non è più garantito. Nel frattempo, sono stati rimossi i ponteggi e le attrezzature dai cantieri di San Basso, Castello di Cupramarittima, San Cipriano e Castello.

GROTTAMMARE É stato smontato il cantiere del treno di gallerie "San Basso", "Castello di Cupramarittima", "San Cipriano" e "Castello di Grottammare" e contestualmente è stato montato quello nella galleria Vinci. La notte scorsa, infatti, il tratto dell'A14, tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni è stato chiuso dalle 22 alle 6 e anche stanotte, sempre dalle 22 alle 6, sarà chiuso per finire le installazioni del cantiere alla Vinci, che sarà comunque visibile già dalla giornata di oggi. Gli effetti La chiusura del tratto Pedaso – Grottammare di stanotte comporterà che non potranno essere raggiunte le due aree di servizio Piceno ovest e Piceno est nelle quali sarà in vigore un divieto di sosta (ore 18-6 del mattino).