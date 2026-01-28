La galleria Vinci sull’A14 rimane chiusa da settimane dopo l’incendio che l’ha danneggiata. I lavori per sistemarla dureranno circa 212 giorni, costringendo i automobilisti a lunghe attese e deviazioni. Dopo il primo intervento di messa in sicurezza, i lavori di ripristino sono partiti, ma i disagi continuano a essere pesanti per chi percorre questa tratta.

CUPRA MARITTIMA «Nella galleria Vinci, subito dopo l’evento dell’aprile 2024, fu fatto un intervento di messa in sicurezza temporaneo in tempi record, data anche la volontà di rimuovere il cantiere in tempo per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Da metà febbraio partirà l’intervento definitivo di messa in sicurezza e di ammodernamento che prevede la realizzazione di una calotta e di un rivestimento complessivo ex novo». Le parole di Christian Tucciarone, direttore di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia sono arrivate come un macigno sulle speranze degli automobilisti e dei cittadini che quotidianamente transitano sull’A14: tradotte vogliono dire: ancora un cantiere, ancora disagi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - A14, disagi infiniti: la galleria Vinci chiude per lavori dopo l'incendio. Saranno 212 giorni di passione in autostrada

Approfondimenti su A14 Galleria Vinci

Per consentire attività di ispezione e manutenzione, sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso un tratto tra Cattolica e Pesaro, in entrambe le direzioni, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre.

