Rimborso del pedaggio in autostrada per canteri in A14 a chi spetta e come richiederlo
Un incidente in A14, causato dai lavori in corso nelle Marche, ha spinto molti automobilisti a chiedere il rimborso del pedaggio. Quasi ogni giorno, i viaggiatori che attraversano quei tratti si trovano a pagare di più a causa dei cantieri aperti. Ora, chi utilizza quell’autostrada può richiedere un rimborso, chiamato cashback, seguendo alcune procedure precise.
Chi percorre l’autostrada A14 nel tratto delle Marche interessato dai cantieri potrà ottenere un rimborso del pedaggio, chiamato cashback. È quanto previsto dalla nuova campagna avviata da Autostrade per l’Italia (Aspi) per compensare i disagi causati dai lavori infrastrutturali in corso lungo la tratta compresa tra Pedaso (Fermo) e Grottammare (Ascoli Piceno). Il provvedimento riguarda in particolare i cantieri attivi nella galleria Vinci, dove sono in corso interventi di manutenzione straordinaria che comportano restringimenti di carreggiata, deviazioni e rallentamenti del traffico. Cantieri A14 Pedaso-Grottammare: perché è previsto il rimborso autostradale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
