la scomparsa del grande martin parr lascia in lutto il mondo della fotografia

Per me è un’enorme tristezza dire addio a Martin Parr, scomparso il 6 dicembre 2025, a soli 73 anni, nella sua casa di Bristol. Parr è stato non solo un fotografo immenso, ma anche un artista che lascia un’eredità enorme e irripetibile, un’antropologia visiva, a tratti caustica, a tratti tenera, del mondo moderno, con i suoi vizi, le sue contraddizioni e le sue assurdità quotidiane. Ci ha donato uno sguardo sulla quotidianità. Nato a Epsom, quartiere di Londra, nel Surrey, nel 1952, Parr si avvicinò alla fotografia grazie al nonno, fotografo amatoriale. Dopo aver studiato al Manchester Polytechnic, iniziò fotografando villaggi vacanze e scenari di vita quotidiana: già da allora si intuiva la sua curiosità per l’ordinario e il quotidiano. 🔗 Leggi su 361magazine.com
