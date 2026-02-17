Grosseto sedici genitori tengono i figli a casa da scuola | episodi di aggressività in classe e richiesta di intervento urgente alla dirigenza per tutelare gli studenti

A Grosseto, sedici genitori hanno deciso di non far frequentare le lezioni ai figli, protestando contro episodi di violenza in classe. La decisione nasce dalla preoccupazione per ripetuti comportamenti aggressivi che, secondo i genitori, mettono a rischio la sicurezza degli studenti. La situazione ha spinto le famiglie a chiedere un intervento immediato alla scuola per trovare una soluzione. I genitori vogliono che le istituzioni scolastiche intervengano subito per tutelare i ragazzi. Ieri, una classe prima di una scuola secondaria di primo grado si è trovata al centro di questa protesta collettiva.