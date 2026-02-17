Grosseto sedici genitori tengono i figli a casa da scuola | episodi di aggressività in classe e richiesta di intervento urgente alla dirigenza per tutelare gli studenti
A Grosseto, sedici genitori hanno deciso di non far frequentare le lezioni ai figli, protestando contro episodi di violenza in classe. La decisione nasce dalla preoccupazione per ripetuti comportamenti aggressivi che, secondo i genitori, mettono a rischio la sicurezza degli studenti. La situazione ha spinto le famiglie a chiedere un intervento immediato alla scuola per trovare una soluzione. I genitori vogliono che le istituzioni scolastiche intervengano subito per tutelare i ragazzi. Ieri, una classe prima di una scuola secondaria di primo grado si è trovata al centro di questa protesta collettiva.
Una classe prima di una scuola secondaria di primo grado di Grosseto ha vissuto, ieri, lunedì 16 febbraio, una giornata particolare. Sedici famiglie su ventidue hanno scelto di non mandare i propri figli a lezione, attuando una forma di astensione collettiva per protestare contro una situazione che definiscono "ormai insostenibile".
