Riscaldamento della scuola ko i genitori lasciano a casa i figli per protesta Mezza classe si è ammalata

I genitori di una scuola hanno deciso di non far entrare i figli in classe, protestando contro il riscaldamento fuori uso. La scuola è rimasta senza riscaldamento, e molti bambini sono rimasti al freddo. La protesta è nata anche perché mezza classe si è ammalata, secondo i genitori, a causa delle cattive condizioni. I genitori chiedono interventi immediati, mentre la scuola cerca di gestire la situazione. La mattinata si è svolta senza lezioni, con i bambini a casa o all’aperto, sotto la pioggia e con temperature basse

Classe lasciata vuota per un giorno alla scuola media: "Riscaldamenti fuori uso da settimane e famiglie mai informate ufficialmente" lamentano i rappresentanti dei genitori Bambini restano al freddo a scuola, i genitori per protesta decidono di non mandare i figli in classe per una giornata. E' quanto avvenuto nella mattinata di martedì (3 febbraio) all'istituto comprensivo di Cattolica, classe 1F della scuola media. Lunedì la classe si è trovata dimezzata: 10 alunni presenti, altrettanti malati. A spiegare quanto accaduto, tramite una lettera scritta alla redazione, una rappresentante di classe dei genitori: "E' una situazione che riteniamo molto grave: in alcune classi della scuola il riscaldamento non funziona da settimane.

