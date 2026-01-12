Grok sotto accusa Deepfake sessuali e minori | scatta l’indagine dell’Authority britannica
L’Authority britannica Ofcom ha avviato un’indagine su Grok, dopo aver rilevato potenziali violazioni dell’Online Safety Act. L’attenzione è rivolta alle immagini deepfake sessuali di donne e minori, che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza online e sulla tutela delle persone coinvolte. La verifica mira a accertare eventuali responsabilità e a garantire il rispetto delle normative vigenti in ambito di contenuti digitali.
L’authority Ofcom ha aperto un’indagine su immagini esplicite di donne e minori prodotte da Grok, in corso verifiche sulle violazioni dell’Online Safety Act. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Scandalo deepfake sessuali, il Regno Unito apre un’indagine su X di Elon Musk. Sotto esame c’è il chatbot Grok
Leggi anche: Spagna, multa dell’authority per la diffusione di deepfake sessuali di ragazzine minorenni. È la prima volta in Europa
Grok, il chatbot di Musk, sotto accusa: «spoglia» donne e minori; Deepfake sessuali, dopo la bufera Grok frena la creazione di immagini; Il Far West di Grok, il chatbot AI di X che denuda donne e bambini senza controlli (e poi cerca di giustificarsi); xAI di Musk lancia Grok Enterprise and Enterprise con un avvincente caveau tra le proceed controversie sui deepfake.
Grok AI sotto accusa per la generazione di immagini esplicite di donne e minori - Autorità internazionali mettono sotto verifica la società di Musk: nel mirino i deepfake espliciti prodotti dal chatbot. bitcity.it
Apple sotto accusa: X e Grok restano sull’App Store mentre esplode lo scandalo deepfake a sfondo sessuale x.com
Donne e bambini “spogliati con Grok”: l’Ai di Elon Musk sotto inchiesta per pedopornografia Grok finisce nel mirino dell’Unione europea e del Regno Unito. Il chatbot di intelligenza artificiale integrato nella piattaforma X (ex Twitter) è accusato di produrre mater - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.