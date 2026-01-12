Grok sotto accusa Deepfake sessuali e minori | scatta l’indagine dell’Authority britannica

L’Authority britannica Ofcom ha avviato un’indagine su Grok, dopo aver rilevato potenziali violazioni dell’Online Safety Act. L’attenzione è rivolta alle immagini deepfake sessuali di donne e minori, che sollevano preoccupazioni sulla sicurezza online e sulla tutela delle persone coinvolte. La verifica mira a accertare eventuali responsabilità e a garantire il rispetto delle normative vigenti in ambito di contenuti digitali.

L’authority Ofcom ha aperto un’indagine su immagini esplicite di donne e minori prodotte da Grok, in corso verifiche sulle violazioni dell’Online Safety Act. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

