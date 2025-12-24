the great show marathon a sostegno di casa thevenin

Arezzo, 24 dicembre 2025 – . Pomeriggio di magia, teatro e musica il 28 dicembre al Teatro Petrarca. Una grande giornata di spettacolo e solidarietà attende la città di Arezzo il prossimo 28 dicembre al Teatro Petrarca, dove prenderà vita “The Great Show Marathon”, una maratona artistica interamente dedicata al sostegno di Casa Thevenin. Grazie alla collaborazione di Denì Magic, della Compagnia Il Polvarone e del Gruppo Corale Città di Chiusi, il pubblico potrà assistere a tre spettacoli pensati e realizzati appositamente per sostenere le attività e i progetti della storica istituzione cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

