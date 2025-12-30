We Run Rome 2025 il percorso ed il programma della corsa di fine anno sulle strade romane

La We Run Rome 2025 è l’evento di corsa su strada che conclude l’anno a Roma, giunta alla sua 14ª edizione. La manifestazione si svolge sulle strade della capitale, offrendo ai partecipanti un percorso ben organizzato e un programma studiato per garantire sicurezza e piacere di correre. Di seguito, si trovano dettagli sul percorso e le informazioni principali per prepararsi a questa tradizionale corsa di fine anno.

Tutto pronto per la We Run Rome 2025, tradizionale corsa su strada di San Silvestro che raggiunge quest’anno la sua 14ma edizione. L’evento, in programma mercoledì 31 dicembre, prevede una gara competitiva di 10 chilometri (che si svolge sotto l’egida della FIDAL ed è inserita nel calendario nazionale) e due prove non competitive sulle distanze di 10 e 5 km. Il percorso è particolarmente suggestivo e si snoda tra alcuni dei luoghi più iconici di Roma come il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, il Teatro di Marcello, piazza di Spagna, via del Babuino, piazza del Popolo, via del Tritone, Villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, i Fori Imperiali e il Colosseo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - We Run Rome 2025, il percorso ed il programma della corsa di fine anno sulle strade romane Leggi anche: "We Run Rome", si corre il 31 dicembre: percorsi e strade chiuse Leggi anche: Frontali, moto e distrazioni: perché il 2025 è l’anno più tragico sulle strade di Brescia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome”; We Run Rome il 31 dicembre: la viabilità; Nissan sponsor e Official Automotive Partner della We Run Rome 2025; Nissan Qashqai e-Power protagonista alla We Run Rome 2025 come auto ufficiale. We Run Rome 2025, il percorso ed il programma della corsa di fine anno sulle strade romane - Tutto pronto per la We Run Rome 2025, tradizionale corsa su strada di San Silvestro che raggiunge quest'anno la sua 14ma edizione. oasport.it «We Run Rome» il 31 dicembre: il percorso e le modifiche alla viabilità per la corsa di fine anno - Dieci chilometri con partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla: dalle 14 alle 15. msn.com

"We Run Rome", si corre il 31 dicembre: percorsi e strade chiuse - La partenza, per la gara competitiva e la non competitiva di 10 chilometri, è prevista alle 14 dalla corsia centrale di viale delle Terme di Caracalla

Il percorso della RefereeRUN si snoderà per le vie del centro storico di Roma tra i monumenti più belli, tra storia e cultura. Associazione Italiana Arbitri - FIGC We Run Rome Comitato Regionale Arbitri Lazio AIA Roma 1 Sezione AIA Roma 2 Federazione Italia - facebook.com facebook

«We run Rome», modifiche alla viabilità in vista della corsa del 31 dicembre. Resteranno fino al Capodanno al Circo Massimo x.com

