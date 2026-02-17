Gratteri e la verità scomoda | una lettrice interviene sul referendum
Una lettrice ha criticato il dibattito sul referendum sulla giustizia, accusando Nicola Gratteri di usare un linguaggio volutamente ambiguo per influenzare l’opinione pubblica. La sua opposizione nasce dalla percezione che le parole del magistrato antimafia siano state manipolate a fini politici, creando confusione tra gli elettori. Nei commenti sui social, la donna ha evidenziato come alcune dichiarazioni siano state riportate in modo da distorcere il senso reale delle sue posizioni, alimentando un clima di tensione tra sostenitori e contrari.
Gratteri e il referendum: una lettrice accusa il dibattito di “malafede linguistica”. La polemica sulle dichiarazioni del magistrato antimafia Nicola Gratteri riguardo al referendum sulla giustizia è diventata particolarmente aspra, con accuse di distorsione del dibattito e di strumentalizzazione politica. La professoressa Florida Nicolai, attraverso una lettera aperta pubblicata il 17 febbraio 2026, ha analizzato le reazioni alle parole di Gratteri, denunciando un meccanismo che, a suo dire, favorisce gli interessi della criminalità organizzata e penalizza la chiarezza nel confronto pubblico. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sulla capacità del sistema di affrontare verità scomode.🔗 Leggi su Ameve.eu
