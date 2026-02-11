Una lezione a Gratteri sul referendum

Nicola Gratteri ha parlato del referendum in un’intervista al Fatto Quotidiano. Le sue parole hanno fatto discutere, soprattutto tra chi segue da vicino i temi legati alla giustizia e alla politica. Gian Domenico Caiazza e altri hanno ascoltato con attenzione, trovando spunti di riflessione nel suo intervento. La discussione si accende, e ora si attende una reazione più vasta.

C'è un passaggio, nell'intervista di Nicola Gratteri al Fatto Quotidiano, che ha colpito Gian Domenico Caiazza, e non solo lui. Caiazza non è un osservatore qualunque: è un avvocato penalista, già presidente dell'Unione delle Camere Penali, una delle voci più autorevoli del garantismo italiano. Non un politico, non un opinionista improvvisato, ma uno che il codice lo maneggia per mestiere. Sul suo profilo X ha definito "fantasmagorica" l'intervista di Gratteri e ha messo il dito su un punto preciso. Secondo il procuratore, con la riforma il pubblico ministero non avrebbe più l'obbligo di cercare le prove a favore dell'imputato.

