Gratteri contro tutti la sua verità sul referendum | Chi vota Sì è massone? Mai detto ecco cosa penso veramente

Nicola Gratteri ha chiarito di non aver mai sostenuto che chi vota Sì al referendum sia una massa di massoni. La sua presa di posizione arriva dopo che alcuni hanno interpretato le sue parole come un attacco ai sostenitori del sì. Il procuratore ha spiegato che il suo obiettivo è discutere sui contenuti, non sulle persone che scelgono di votare diversamente. Durante un’intervista, ha sottolineato di voler mantenere il confronto sui temi senza etichettare gli elettori. Nel suo discorso, ha aggiunto che nessuna sua dichiarazione voleva puntare il dito contro chi ha un’idea diversa.
Nicola Gratteri non ci sta e respinge al mittente le accuse di aver criminalizzato milioni di elettori. Dopo giorni di infuocate polemiche politiche, nate da una clip della sua intervista al Corriere della Calabria, il magistrato ha approfittato di un convegno a Novellara per provare chiarire il senso delle sue dichiarazioni e denunciare quella che definisce una lettura in malafede del suo pensiero. Al centro della bufera c’era la frase secondo cui «per il No voteranno le persone per bene e per il Sì gli indagati e la massoneria deviata », un’affermazione che aveva spinto i vertici dello Stato e del governo a una dura reazione.🔗 Leggi su Open.online
Il procuratore Gratteri ha chiarito di non aver mai accusato chi vota sì al referendum di essere mafioso o massone, dopo aver rilasciato un’intervista in cui si era concentrato su temi come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata in Calabria.
"Voteranno per il ‘sì’, gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente", queste le parole incriminate di Gratteri. facebook