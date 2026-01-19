L’abbattimento del Grattacielo e lo sgombero del palasport Palapalestre hanno portato allo sfratto di numerosi residenti, molti dei quali si sentono abbandonati. Il presidio protesta contro questa situazione, mentre il Pd preferisce mantenere un’assenza che desta polemiche. La scena mostra persone esauste e smarrite, con sacchi di rifiuti in mano, simbolo di una crisi che richiede attenzione e risposte concrete.

Gli occhi assenti e stanchi. La disperazione su quelle bocche che faticano a parlare. E in mano i sacchi dei rifiuti usati come valigie. Non c’è pace per gli sfollati della torre B del Grattacielo. È già ora di ripartire. Appena una settimana fa hanno dovuto abbandonare le loro case e ieri erano di nuovo in partenza. Fuori dal Palapalestre, c’era anche un passeggino per bambini abbandonato, dentro c’era ancora una copertina. Nessuno probabilmente tornerà a prenderlo. Le famiglie con minori (13 persone in tutto) sono già uscite tutte e hanno un riparo garantito grazie a Comune e Asp. Ma molti dei 59 sfollati della torre B del Grattacielo non saprebbero dove andare se non ci fosse l’associazione di viale K di Domenico Bedin a farsi carico di loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grattacielo, sgombero Palapalestre. Il presidio: "Sfollati abbandonati". Il Pd assente: "Evitiamo tensioni"

Incendio al Grattacielo, da domenica il Palapalestre non potrà più accogliere gli sfollati

Dopo l’incendio al Grattacielo, il Palapalestre non potrà più accogliere gli sfollati a partire da domenica. La situazione di emergenza richiede un aggiornamento delle procedure organizzative, per garantire un intervento efficace e sostenibile nel tempo. Continuiamo a monitorare gli sviluppi e a fornire informazioni accurate sulla gestione dell’emergenza e sulle misure adottate.

Grattacielo, task force. Il dramma sfollati: dopo il Palapalestre ora ’apre’ la Rivana

Dopo l’incendio nella torre B del grattacielo di via Felisatti, si susseguono incontri presso la Prefettura per coordinare le operazioni di assistenza agli sfollati. La task force si concentra sulle misure di emergenza, mentre si valuta l’apertura di nuove strutture, come la Rivana, per rispondere alle esigenze dei cittadini coinvolti. Un momento di confronto necessario per garantire una risposta efficace e coordinata alla crisi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sgombero senza tensioni - Gli sfollati del grattacielo dove otto giorni fa è scoppiato un incendio hanno lasciato il palapalestre. rainews.it